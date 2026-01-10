Un Leganés más tranquilo tras ganar en Albacete recibe a un Valladolid con cambios

En el caso de los anfitriones, la victoria cosechada en el Carlos Belmonte supuso un bálsamo para la delicada situación que atravesaban, pues sirvió para romper una racha de cinco partidos sin ganar y al mismo tiempo para sacarles de los puestos de descenso en los que habían arrancado la jornada.

No solo eso sino que con los tres puntos se situaron en decimosexta posición y maquillaron en parte sus preocupantes cifras de cara a puerta, pues eran uno de los conjuntos menos goleadores en la categoría y hasta el momento no habían sido capaces de marcar más de dos dianas en ningún encuentro liguero.

Pese a ello no todo fueron buenas noticias, pues los leganenses perdieron por problemas físicos a una pieza clave en el equipo como es el atacante caboverdiano Luís Henriques de Barros 'Duk', quien será duda hasta última hora. Además tampoco estará el defensa central Rubén Pulido, lesionado de larga duración pero que podría no tardar mucho en regresar. En cambio recupera al lateral uruguayo Sebastián Figueredo y a los sancionados Lalo Aguilar y Miguel de la Fuente.

Al margen de todo ello, sigue en el aire el futuro de Lucas Pérez. El atacante, entre otros, del Deportivo de la Coruña y que se encontraba libre trabaja desde el primer entrenamiento del año con el equipo en el día a día, aunque por el momento no se ha concretado si finalmente se le hará una ficha o no.

En lo que respecta a los precedentes oficiales, el 'Lega' ha ganado siete de los dieciséis que se han disputado, con cinco empates y cuatro derrotas. De todos sus triunfos cinco han sido en casa, dato que les da esperanza de conseguir un buen resultado que les permita dejar de ser el peor local de LALIGA Hypermotion. Eso sí, de los cuatro choques más recientes entre ambos, tres acabaron en empate.

El entrenador del Real Valladolid, Luis García Tevenet, se ha visto obligado a realizar cambios significativos en la visita del equipo a Butarque para enfrentarse al Leganés, ante las bajas por sanción de Tomeo, Meseguer y Latasa, las lesiones de Guille Bueno, Marcos André y Amath, y la salida de Javi Sánchez.

Aunque cuenta con un nuevo refuerzo, el central Ramón Martínez, que está preparado para disputar sus primeros minutos con la elástica blanquivioleta, todo apunta a que será Jaouab el que sustituya a Tomeo en el centro de la defensa, acompañando a David Torres.

El jugador del filial Hugo San, quien ya se encargó de suplir a Guille Bueno en el anterior choque ante el Rácing, tras su grave lesión, volvería a situarse en el lateral izquierdo, mientras que Erlien, el primer fichaje del Real Valladolid en el mercado invernal, podría disfrutar de su primera titularidad, ante la ausencia de Latasa y Marcos André.

En este caso, Tevenet advirtió que Arnu también era una opción para ese puesto y que, además, habían estudiado otras posibilidades, pero lo lógico es que sea el delantero noruego el que salga de inicio como referente ofensivo.

Ante el C.D Leganés, el técnico andaluz recupera a Juric y Ponceu para el centro del campo, una vez han cumplido su ciclo de sanciones. Dos jugadores que han demostrado entenderse bien y cuyas cualidades organizativas tratará de explotar ante un rival que, con el cambio de técnico, ha crecido, si bien en su feudo no está consiguiendo resultados.

Tan solo dos puntos separan a madrileños y vallisoletanos, de ahí que los tres en juego resulten determinantes para ambos. Una presión que puede marcar el ritmo del encuentro y que incluso puede decidir el mismo, si no se sabe controlar.

Leganés: Soriano; Rubén Peña, Miquel, Lalo Aguilar, Franquesa; Cissé, Diawara, Óscar Plano, Juan Cruz, Naim García y Álex Millán.

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Jaouab, David Torres, Hugo San; Juric, Ponceau; Peter, Lachuer, Biuk; Erlien.