24-27. Josh Allen lleva a Bills a la ronda divisional de NFL con victoria sobre Jaguars

Allen pasó para 273 yardas y un envío de 'touchdown'; por tierra acumuló 33 yardas y dos anotaciones.

El primer cuarto fue dominado por las defensivas. La de los Bills demostró por qué es la número uno contra el pase con la intercepción de Shaq Thompson, acierto capitalizado por su ataque con un gol de campo de 50 yardas que conectó Matt Prater para ir arriba 0-3.

Trevor Lawrence se repuso rápido del error y en el inicio del segundo cuarto dio la vuelta al marcador 7-3 gracias a un envío a las diagonales para Brian Thomas.

La ofensiva de Bills se reagrupó, luego de que Josh Allen superó una revisión por conmoción cerebral por un duro golpe en la cabeza, y estableció una serie que recorrió 92 yardas en 10 jugadas hasta la anotación por tierra de Allen con lo que retomaron la ventaja 7-10.

Jacksonville desaprovechó la oportunidad de empatar en el último segundo antes del descanso por la falla de un gol de campo de 54 yardas de Cam Little.

En el tercer cuarto un intercambio de goles de campo colocó el juego 10-13 para los Bills.

En el periodo final el marcador fue una ruleta. Los Jaguars retomaron la ventaja 17-13 en el periodo final gracias a una consistente serie que recorrió 62 yardas en 11 jugadas que coronó vía una recepción de 'touchdown' de Parker Washington.

El gusto duró. Buffalo, empujado por su ataque aéreo, recuperó el mando 17-20 con envío a la zona pintada que atrapó Dalton Kincaid.

La respuesta fue inmediata. Ataque de 10 jugadas y 77 yardas de Jaguars que concluyó en recepción de anotación de Travis Etienne irse arriba 24-20.

Buffalo volvió a la carga y con sólo un minuto en el reloj volvió al frente 24-27 gracias a una jugada personal de Allen, su segundo 'touchdown' por tierra del juego.

La defensiva de Bills selló el triunfo con una intercepción de Cole Bishop en el último intento de remontada de Jaguars.

Más tarde los campeones Philadelphia Eagles recibirán a San Francisco 49ers y Chargers visitará a Patriots.

La ronda de comodines arrancó el pasado sábado con dos partidos. Los Angeles Rams eliminaron 31-34 a los Carolina Panthers y los Chicago Bears, en una histórica remontada de 18 puntos en el último periodo, derrotaron 31-27 a los Green Bay Packers.

La actividad concluirá el lunes con el Steelers-Texans.