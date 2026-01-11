Águilas Cibaeñas ganan y empatan en segundo lugar en semifinal del béisbol dominicano

Con el triunfo, las Águilas igualaron en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la semifinal con los Toros, que han perdido cuatro juegos consecutivos, situándose ambos conjuntos a tres juegos de los Leones (10-3), quienes dominan esta etapa del torneo de béisbol invernal dominicano.

Por su parte los Gigantes (2-10) ocupan el último lugar de la semifinal, sin posibilidades de avanzar hasta la final.

Cristhian Adames comandó el ataque de las Águilas al fletar un cuadrangular, con anotó dos anotadas y una vuelta empujada.

Steward Berroa y Ezequiel Durán empujaron dos vueltas cada uno, mientras que Jerar Encarnación, Aderlin Rodríguez y el venezolano Sebastián Rivero anotaron y remolcaron una carrera para contribuir con el éxito del conjunto que dirige el colombiano Luis “Pipe” Urueta.

El cubano Odrisamer Despaigne recorrió 5.2 entradas de dos carreras y ponchó a tres rivales para lograr la victoria en su debut con las Águilas.

Diego Hernández y Ricardo Céspedes desaparecieron la pelota del terreno del estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste) para destacarse en la ofensiva de los Gigantes.

Bryan Rodríguez (1-1) permitió cuatro vueltas inmerecidas y fue el lanzador derrotado por los potros.

Michael de la Cruz remolcó dos carreras para liderar un rally de seis anotaciones en la sexta entrada para que los Leones del Escogido vinieran de atrás y derrotaran a los Toros del Este en el partido escenificado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Los escarlatas, quienes alcanzaron su tercera victoria consecutiva y su décima de la semifinal, contaron con anotada y remolcada por parte del venezolano Alcides Escobar, Sócrates Brito y Jorge Mateo, mientras que Erik Gonzalez, Junior Lake y Raimer Tapia pisaron el plato en una ocasión cada uno por los ganadores.

El zurdo Jefry Yan (1-0) lanzó un episodio en blanco y se llevó el triunfo por los Leones.

El puertorriqueño Eddie Rosario anotó y remolcó una carrera, el estadounidense Eric Filia logró una anotada y Yairo Muñoz una remolcada por los Toros, quienes han perdido cuatro partidos consecutivos, en los que apenas han podido anotar cinco carreras.

El zurdo Anderson Severino (1-1) permitió tres carreras sin retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó y cargó con la derrota por los Toros.

La semifinal recesa este lunes y continúa este martes con la visita de los Leones a los Toros en La Romana (este), mientras que las Águilas recibirán a los Gigantes en Santiago (norte).