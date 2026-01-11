Al Attiyah se mantiene líder en coches al hundirse Lategan en el último tramo

Al Attiyah tuvo una discreta actuación y acabó undécimo, a 7:24 de Ekström, que se sitúa segundo en la clasificación a 4:47 del catarí, mientras que Lategan cae a la cuarto posición, a 7.21 después de que el español Nani Roma (Ford) haya pasado a ocupar el tercer puesto, con solo seis segundos de margen sobre el sudafricano.

Roma entró décimo en la meta de Wadi Ad Dawasir, por detrás de su compatriota Carlos Sainz, también con Ford, que también mantiene sus opciones al triunfo final al recortar tiempo respecto al líder, que suma un tiempo total de 28:10:15.

El piloto catalán ya es tercero, a 7:15 de Al Attiyah, y el madrileño es quinto a 10:26, con algo más de cinco minutos de margen sobre el francés Sébastien Loeb.

La séptima etapa partió de Riad con un recorrido de 877 kilómetros, 459 de ellos cronometrados, el tramo más largo de lo que va de rally, después de la jornada de descanso de ayer, sábado.

Ekström completó el trazado con un tiempo de 3:44:22, con 4:27 segundos por delante del portugués Joao Ferreira (Toyota) y 4:55 respecto al estadounidense Mitch Guthrie (Ford).

Lategan cedió diez minutos en el último parcial, lo que le llevó a acabar en decimotercera posición, a 8:35 del vencedor, cuando llegó a tener en el bolsillo el liderato en la general.