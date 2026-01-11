El alero estadounidense Matt Thomas se marcha del Covirán Granada

Matt Thomas, que se marcha al Besiktas turco, hizo efectiva dicha cláusula en la noche del sábado, por lo que no participará en la tarde de este domingo en el partido que el Covirán Granada jugará ante el Barça al haber abandonado ya la concentración de los granadinos en la capital catalana, informó el club en un comunicado.

El alero estadounidense fue el fichaje más importante del Covirán Granada para esta campaña, en la que ha rendido a un destacado nivel pese al mal balance del equipo, con un triunfo en catorce jornadas.

Con Matt Thomas se han marchado del equipo andaluz los dos estadounidenses fichados en verano, ya que semanas atrás también se fue rumbo al Maccabi israelí, de la Euroliga, el pívot Zach Hankins.

El Covirán Granada ha agradecido a Matt Thomas “su trabajo a lo largo de estos meses en los que ha vestido la camiseta rojinegra”, además de desearle “la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional”.

