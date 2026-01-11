Jan Hörl lidera en Zakopane tras la primera ronda

Hörl saltó 144 metros y medio y lidera, tras la primera ronda, con 134,4 puntos, uno más que el esloveno Anze Lanisek, que completó un intento de 138 metros y ocupa la segunda plaza.

Otro austriaco, Manuel Fettner, es tercero, a 5,3 unidades de Hörl, tras haber saltado 135 metros y medio en el primer acto de una prueba que se resolverá a continuación, con la segunda ronda; reservada a los mejores treinta y que el esloveno Domen Prevc, flamante ganador de la septuagésima cuarta edición del prestigioso Cuatro Trampolines y líder de la Copa del Mundo, afrontará desde la duodécima posición.

Prevc saltó 126 metros y medio, valorados en 112,3 puntos, muy lejos -a 21,1 unidades- de la puntuación de Hörl.