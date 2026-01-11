Lee, Hellgren y Kim obtienen plaza para jugar en LIV Golf

Algo más de 80 jugadores de 24 países compitieron en la tercera edición del LIV Golf Promotions desde el pasado jueves en el campo de Black Diamond Ranch, en Lecanto, en un torneo de rondas eliminatorias que se redujo a los veintidós mejores en las dos últimas jornadas.

Anthony Kim, ganador de tres torneos del PGA Tour, ya jugó en LIV en las dos últimas temporadas, pero fue uno de los que descendió al termino de la pasada al ser de los últimos clasificados.

Además de los tres jugadores que han obtenido plaza en el torneo de promoción, la liga saudí tendrá otras caras nuevas en esta campaña, que se abrirá el próximo 4 de febrero en Riad. Entre ellos, el inglés Laurie Canter y el francés Victor Perez, así como el zimbabuense Scott Vincent y el japonés Yosuke Asaji, que lograron billete al ser los dos mejores clasificados en el ránking de las Series Internacionales, un grupo de nueve torneos del circuito asiático.

En el capítulo de salidas, destaca la del estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco torneos grandes, quien decidió a finales de diciembre desvincularse de LIV Golf a pesar de tener un año más de contrato. EFE