Said Mechaal agradece el apoyo de Estados Unidos y lamenta la falta de ayudas en España

El corredor realizó estas declaraciones después de rebajar la plusmarca nacional al completar la prueba ‘10K Valencia Ibercaja by Kiprun’ con un tiempo de 27:21.

“Estoy muy agradecido a la gente que ha creído en mí durante todos estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos, que es quien más me ha apoyado”, afirmó Mechaal.

El atleta lamentó que en España se le rechazara en varias ocasiones el acceso al Centro de Alto Rendimiento de Madrid “cuando estaba aquí sin ninguna ayuda” y extendió su agradecimiento a su actual club, el Vistasol, “porque me apoyó cuando no tenía nada antes de ir a Estados Unidos”, así como a su entrenador en el país norteamericano.

“Llevo tres o cuatro meses en España y todo el trabajo ha sido de Estados Unidos, que son los que me han formado y me han dado la oportunidad de llegar a este nivel”, añadió el fondista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mechaal, que rebajó en veinte segundos la anterior mejor marca española, se mostró “muy contento” por el récord y destacó el valor del trabajo realizado en los últimos años.

“El trabajo de los últimos dos, tres y cuatro años ha salido. Estoy muy contento, sobre todo por la gente que ha creído en mí y por poder darles este pequeño regalo”, concluyó.