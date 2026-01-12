El Movistar femenino se pone en marcha en Australia con el debut de Paula Ostiz

De las 17 corredoras que integran la plantilla 2026, 6 de ellas se encuentran en Australia para disputar el Tour Down Under (2.WWT), que marcará el estreno competitivo del conjunto en la nueva campaña. Las elegidas son Olivia Baril, Carys Lloyd, Floortje Mackaij, Paula Ostiz, Lucía Ruiz y Claire Steels.

El resto del equipo iniciará su actividad con una concentración en Mallorca, del 18 al 23 de enero, que servirá de antesala a la Challenge de Mallorca Femenina, donde las corredoras comenzarán el calendario europeo con 3 jornadas en la isla balear: del 24 al 26 de enero.

Las corredoras convocadas para Mallorca son Francesca Barale, Aude Biannic, Cat Ferguson, Sheyla Gutiérrez, Liane Lippert, Tota Magalhaes, Sara Martín, Mareille Meijer, Marlen Reusser, Laura Ruiz y Arlenis Sierra.

De este modo, el equipo femenino de Movistar Team afronta el arranque de la temporada con una doble hoja de ruta que combina competición y preparación específica, dando los primeros pasos de un año exigente desde los primeros compases del calendario.

