Suspendido por dopaje Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021

La AIU, organismo independiente creado por World Athletics para gestionar las cuestiones de integridad, relacionadas o no con el dopaje, anunció su decisión de suspender a Korir tras detectarse el uso de una sustancia prohibida, sin que haya especificado más detalles sobre el caso.

Korir es uno de los destacados maratonistas de los últimos años, siendo en Nueva York donde ha demostrado su mayor regularidad con 4 podios en total y un triunfo.

Se trata de otro caso más de dopaje para el atletismo de Kenia, país que ha visto cómo sus atletas han engrosado la lista de infracciones.

En concreto, Kenia lidera la clasificación de atletas sancionados por dopaje. Según la lista de la AIU se encuentran suspendidos 683 atletas, de los cuales 140 son kenianos.

