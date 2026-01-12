Thibau Nys, líder de la selección belga para oponerse a Van der Poel en el Mundial

El seleccionador nacional, Angelo De Clercq, anunció el equipo que tratará de impedir el octavo título mundial del neerlandés Mathieu van der Poel, actual líder de la Copa del Mundo con un aplastante dominio, seguido por Thibay Nys. Una formación con las bajas importantes de Van Aert, Iserbyt, Sweeck y Verstrynge.
El equipo élite belga estará formado por Thibau Nys, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, Toon Vandebosch Jente Michels y Gerben Kuypers.
"El objetivo es una medalla y estamos preparados si algo le ocurre a Mathieu Van der Poel. Nys y Tibor Del Grosso son los mayores aspirantes", comentó el técnico belga.