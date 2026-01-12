Toros y Águilas, en una batalla crucial por un pase a la final del béisbol dominicano

Con cinco juegos por disputar, a partir de este martes, los Leones del Escogido poseen una sólida ventaja de tres partidos en el primer lugar, y con los Gigantes del Cibao sin ninguna posibilidad de avanzar hasta la final, Toros y Águilas, quienes se encuentran empatados en la segunda posición, dirimirán el boleto a la final.

Los Leones, quienes jugarán dos veces con los Toros y uno con las Águilas, necesitan dos victorias para asegurar su pase a la final, ya que cuyayas y taurinos tendrán que enfrentarse dos veces, por lo que los escarlatas tienen prácticamente un pie en la final.

Al llegar a este punto de la competencia ambos se encuentran en direcciones opuestas, las Águilas han sumado cuatro victorias en sus pasados cinco partidos, mientras que los Toros viven su peor momento en la semifinal, con cuatro derrotas consecutivas, lo que los llevó a perder el primer lugar y a dilapidar una ventaja que llegó a ser de tres juegos sobre los cibaeños.

El buen ritmo de las Águilas ha estado marcado por la mejoría de su cuerpo de lanzadores, quienes en tres de esas cuatro victorias permitieron tres carreras o menos, incluyendo una salida de seis entradas en blanco de Óscar de la Cruz y una de 5.2 entradas de dos carreras del cubano Odrisamer Despaigne ante los Gigantes en el partido del domingo.

Los Toros han sufrido una regresión en su ofensiva, marcada por las ausencias de los jardineros Luis Liberato, quien se fue a la liga profesional de Taiwan, y de Gilberto Celestino, por lesión en uno de sus tobillos.

Sin Celestino y Liberato, quienes ocupaban el primer y segundo lugar en la alineación de Víctor Estévez, los Toros han caído en los cuatro partidos que han disputado, pasando de anotar 67 carreras en sus primeros nueve encuentros, para una media de 7.4 por juego, a solo cinco anotaciones en la racha de cuatro derrotas que registran.

La gerencia de los Toros ha apostado por veteranos como el puertorriqueño Eddie Rosario y el estadounidense Eric Filia en un intento por recuperar esa identidad ofensiva que los impulse a cerrar con contundencia los cinco partidos restantes y lograr el pase a la disputa del título.

Aunque los Toros dominan 4-1 los choques ante las Águilas en lo que va de la semifinal, y aunque tendrán que enfrentar a Leones y Gigantes, los duelos que sostendrán este miércoles y viernes serán clave para las aspiraciones de ambos de clasificarse a la final.