El colombiano Brandon Rojas gana la quinta etapa de la Vuelta al Táchira

Rojas cumplió el recorrido de 120,9 kilómetros en el estado Mérida (oeste), en 3 horas, 8 minutos y 7 segundos.

En el segundo y tercer lugar de la competición quedaron los venezolanos Jorge Abreu, de Lotería del Táchira Servitel, y Wiston Maestre, del equipo GW Erco Sportfitness.

En la clasificación general se mantiene como líder Enmanuel Viloria pero los tiempos se acortan porque Abreu se sitúa ahora a 1 minuto y 15 segundos tras las bonificaciones obtenidas en esta etapa.

El miércoles se disputará la sexta etapa, considerada una de las más complicadas de esta edición, con un recorrido de 166,3 kilómetros entre El Vigía y La Grita.

.1. Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) a 21h16:21

.2. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) a 1:15

.3. Wiston Maestre (Lotería del Táchira) a 2:40

.4. Brandon Rojas (GW Erco Sportfitness) a 2:47

.5. Brayan Obando (GW Erco Sportfitness) a 3:42