El futbolista Josh Cavallo dice que la homofobia marcó su salida del Adelaide United

"Salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol. Se tomaron decisiones por parte de personas con poder que bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por a quién elijo amar (...). Fue difícil de aceptar cuando me di cuenta de que mi propio club era homófobo", escribió hoy Cavallo, de 26 años, en su cuenta de Instagram.

El futbolista jugaba como lateral izquierdo en el Adelaide United, equipo de la A-League -primera división australiana-, cuando anunció abiertamente su homosexualidad: "Hay algo personal que necesito compartir con todo el mundo. Soy futbolista y soy gay", aseveró entonces, con 21 años, en un emotivo vídeo difundido en redes sociales.

Su pronunciamiento suscitó muestras de apoyo entre compañeros de equipo y deportistas de élite internacionales, entre ellos los españoles Gerard Piqué y Pau Gasol, y el francés Antoine Griezmann.

En una publicación hoy, Cavallo, que recientemente se unió al semiprofesional inglés Stamford AFC, donde espera "poder reenamorarse" del fútbol, afirmó: "Me enfadaba que la gente pensara que estaba apartado por lesiones, cuando en realidad era la homofobia interna la que me mantenía en el banquillo".

"Por mucho que rindiera o mejorara, mis aportaciones eran constantemente ignoradas (...). Este era exactamente el miedo que tenía al salir del armario: ver cómo el prejuicio afectaba a mi carrera en pleno siglo XXI. Por primera vez, llegué a preguntarme si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto", lamentó.

El exfutbolista alemán Thomas Hitzlsperger se convirtió en 2013, un año después de retirarse, en el primer futbolista internacional en proclamar su homosexualidad, marcando un hito en el mundo del fútbol masculino.