Huracán inicia la pretemporada con una contundente victoria frente a Cerro Porteño

En el juego, que hizo parte del torneo Serie Río de la Plata y se jugó en Montevideo, el conjunto argentino, dirigido por Diego Martínez (quien comenzó su segunda etapa allí), se impuso a su antigua escuadra con una destacada efectividad en la puerta contraria.

En el minuto 44 de la primera parte, Luciano Giménez definió a la escuadra tras centro de Emmanuel Ojeda, que sirvió para adelantar al conjunto argentino.

Por su parte, Cerro Porteño disfrutó de la posesión y de las mejores oportunidades de la primera mitad del encuentro con dos disparos de Mauricio de Carvalho que acabaron en manos del internacional ecuatoriano Hernán Galíndez.

En el descanso, el técnico de Cerro Porteño, Jorge Bava, realizó dos cambios, a los que en la segunda parte se sumaron otros ocho. Huracán, por su parte, mantuvo a los mismos jugadores que iniciaron el encuentro, aunque en el resto del partido hizo hasta once sustituciones.

Ya en la segunda parte, en el minuto 53, el joven Thaiel Peralta aprovechó el fallo defensivo de Brian Luciatti, controló con el pecho y firmó el segundo gol de Huracán tras un leve desvío de la defensa.

En el minuto 63, Martínez hizo debutar a dos de los últimos fichajes del 'Globo'. Entraron Óscar Cortés, de 22 años y proveniente del Rangers escocés y el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, que llegó del mexicano Atlas.

Ambos jugadores disputaron la última temporada en el Sporting de Gijón, de España, en calidad de cedidos.

César Ibáñez firmó en el minuto 80 uno de los mejores goles de lo que trascurre de torneo. El lateral izquierdo de Huracán distanció a los argentinos aún más en el marcador y anotó el 3-0 tras un fuerte disparo con la pierna zurda gracias al centro de Leonardo Sequeira.

Tres minutos después, Lautaro Mora marcó el 4-0 con un disparo desde fuera del área que escapó de las manos del portero de Cerro Porteño, Roberto Fernández.

Tras su victoria, Huracán jugará nuevamente por la Serie Río de la Plata el próximo 16 de enero ante el colombiano Cúcuta Deportivo, mientras que Cerro Porteño se medirá el día 17 con el argentino San Lorenzo.

Este martes, la Serie Río de la Plata también enfrenta al argentino Independiente con el chileno Everton.

Por su parte, el miércoles se disputarán dos encuentros: el argentino Unión de Santa Fe contra el peruano Alianza Lima y San Lorenzo se enfrentará a Cúcuta Deportivo.