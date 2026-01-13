Italia se olvida de campeones olímpicos para portar la antorcha: "Una ofensa increíble"

De entre los 10.001 portadores de la antorcha que recorrerán todo Italia, hay muchos campeones olímpicos invernales que no fueron incluidos por la organización y el Comité Olímpico Italiano (CONI), generando el malestar y las protestas lideradas por Fauner, además campeón del mundo en Thunder Bay (Canadá) 1995 y plata en los Juegos de Nagano (Japón) 1998 y Albertville (Francia) 1992.

"No hay respeto por nosotros, los campeones. Lo considero una ofensa increíble, una vergüenza. Represento a diez atletas que han ganado treinta y cinco medallas olímpicas, empezando por las dos relevos de oro de 1994 (Lillehammer) y 2006 (Turín)", declaró en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

Fauner apuntó a una preferencia del CONI por deportistas de disciplinas de verano.

"No hemos participado en absoluto en ninguna iniciativa para los Juegos Olímpicos de Invierno en nuestro país. Ni como portadores de la antorcha, ni como embajadores, ni en ningún otro papel. Nada. Todos estamos convencidos de que el CONI tiene preferencias, que hace distinciones entre las disciplinas de invierno y las de verano. Por supuesto, tengo el máximo respeto por los campeones de las disciplinas de verano, a los que tengo en gran estima y a los que apoyo incondicionalmente, pero...", comentó.

Además, desveló no tener acceso a entradas para poder seguir las competiciones en directo: "¿Acudir a verlo en directo? ¿Con qué entradas? No encontramos ninguna".

"Antes, el CONI nos daba entradas para asistir a los eventos deportivos. Hace un año, el relevo de 1994 fue incluido en el Paseo de la Fama del Foro Itálico de Roma. ¿Por qué nos dan ese reconocimiento cuando en unos Juegos Olímpicos de Invierno en casa no nos involucran en absoluto? Que nos quiten también de ese paseo, así el paquete estará completo. Si este es el resultado, mejor que nos quiten: ¿hemos hecho algo o no por el deporte italiano? En el momento clave, todos se olvidan de nosotros", añadió.

Las declaraciones provocaron la reacción de Andrea Abodi, ministro de Deportes italiano.

"Debido a lo que ha salido a la luz, ya he solicitado información a la organización de Milán-Cortina y al CONI para comprender cuáles han sido los criterios de selección. En principio, es evidente que las leyendas del deporte, aquellos que han hecho historia, deberían ser tenidos en cuenta de forma absoluta y muy importante", asestó este lunes en Roma.

Yo también me he quedado un poco desconcertado porque ante un fenómeno tan maravilloso como el de la antorcha entre 10 001 portadores, creo que atletas olímpicos deberían estar presentes, precisamente por el testimonio que han dado en la actividad deportiva y que muchos siguen dando generosamente recorriendo Italia, en las escuelas, en los eventos, para dar testimonio de los valores del deporte", añadió.

"Me reservo el derecho de obtener toda la información para luego expresar una valoración", finalizó.

La llama del deporte llegó a Italia el 4 de diciembre y desde el día 6 del mismo mes recorre en antorcha toda Italia hasta llegar a Milán el próximo 5 de febrero, un día antes de la ceremonia de apertura en la que se procederá al encendido del pebetero oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Pese a que la apertura oficial esté fijada el día 6 de febrero, algunas disciplinas comenzarán dos días antes de la ceremonia de inauguración, el día 4 del mismo mes. El final está programado para el día 22 de febrero.