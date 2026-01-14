Berulava y Metelkina empiezan los Europeos de patinaje artístico como líderes en parejas

El objetivo para todos los participantes era estar entre los 16 mejores dúos para pasar al programa libre, fase que se disputará este jueves 15 (20.00 horas CET). Sin embargo, estaban inscritas solamente 17 parejas, y el dúo de Armenia, formado por Karina Akopova y Nikita Rakhmanin, no pudo participar, por lo que las demás quedaron automáticamente clasificadas.

Akopova explicó en sus redes sociales que su ausencia se debía a problemas con la documentación ante la falta de respuesta de la Embajada británica. "Enviamos los documentos con antelación, pero el país simplemente no ha respondido. Hemos pasado los últimos días durmiendo en la Embajada británica en Ereván, pero no han respondido a nuestros correos electrónicos ni preguntas", expuso en su cuenta personal de Instagram.

El primer puesto del programa corto fue para la pareja formada por Berulava y Metelkina, representantes de Georgia, que patinaron en penúltimo lugar. Los dobles campeones del mundo en categoría junior empezaron con un triple Salchow para dejar claro que iban a darlo todo. A pesar de que cometieron un error en la ejecución del 'throw triple flip', su alta puntuación técnica (42.38) les sirvió para adelantar a todos los competidores y terminar con 75.96 puntos.

Los alemanes Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin, vigentes campeones de Europa y plata en el Mundial de 2025, eran los grandes favoritos ante la ausencia de los italianos Sara Conti y Niccolò Macii, plata en el último Europeo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un pequeño fallo de Hase en el aterrizaje del triple Salchow, al apoyar la mano en el hielo, y una bajada de nivel de dificultad en uno de los elementos los alejaron de un ejercicio perfecto. Los jueces valoraron su programa corto con 74.81, por debajo de su mejor resultado de la temporada (77.61) y por debajo del dúo georgiano.

Por su parte, los húngaros Maria Pavlova y Alexei Sviatchenko afrontaban este Europeo después de dos ediciones consecutivas quedando en cuarta posición, a las puertas de las medallas. Completaron un programa corto muy elegante, con un inicio llamativo y sin fallos evidentes en la ejecución, que les permitió sumar 73.32 puntos y terminar en tercera posición.

Entre el resto de las parejas clasificadas, destacó el dúo local formado por Anastasia Vaipan-Law y Luke Digby, quienes, aclamados por la grada, sumaron 63.98 puntos, mejorando su mejor puntuación de la temporada en más de tres (60.05) para ponerse en cabeza de los que habían competido hasta ese momento. Sin embargo, los alemanes Annika Hocke y Robert Kunkel (65.47) les arrebataron el liderato provisional justo a continuación. Los británicos fueron finalmente quintos; los germanos, cuartos.

Los campeonatos de Europa de patinaje artístico se celebran en el Utilita Arena de Sheffield (Reino Unido) entre el 14 y el 17 de enero. Está prevista la participación de 163 patinadores de 35 países diferentes entre las cuatro categorías que reparten medalla: individual masculina y femenina, parejas mixtas y danza sobre hielo.