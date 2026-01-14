El Balonmano Nava refuerza el extremo derecho con el brasileño Marquinhos hasta 2028

El conjunto navero ha tenido que reaccionar tras la lesión de Pancho Ahumada en la pretemporada y la reciente meniscopatía de Tahu Lufuanitu, que deberá pasar por quirófano, a lo que se suma la baja de Davide Pugliese por motivos personales.

En este contexto, el club ha alcanzado un acuerdo con Marquinhos para lo que resta de temporada y dos campañas más, prolongando su vinculación hasta 2028.

El nuevo jugador del Balonmano Nava tiene 25 años, mide 1,86 metros y afrontará en Nava de la Asunción su primera experiencia fuera de Brasil, ya que se encuentra actualmente concentrado con la selección absoluta de su país.

El extremo procede del EC Pinheiros, club en el que ha desarrollado prácticamente toda su carrera deportiva desde que fichó a los 18 años, tras iniciarse en el balonmano en su colegio y competir posteriormente en Mangueira, en Río de Janeiro.

Marquinhos ha sido internacional con Brasil en categorías sub-19 y sub-21 y disputó el Mundial de 2025 con la selección absoluta.

En Pinheiros y en el combinado nacional ha coincidido con el guardameta del Balonmano Nava Matheus Martins 'Buda', cuya influencia ha sido clave en su decisión.

“Él siempre me habló muy bien del club, de la estructura, de la organización y del ambiente. Me comentó que es un buen lugar para trabajar y que el pueblo es muy agradable y tranquilo para vivir”, ha señalado el extremo al servicio de prensa del club.

El jugador brasileño ha explicado que siempre tuvo el objetivo de jugar en Europa, “porque sabe que es un paso muy importante en la carrera de cualquier jugador”, y ha destacado el atractivo de competir en una liga “fuerte como la Asobal”.

Marquinhos se define como un jugador “muy versátil, muy entregado y con muchas ganas de ganar” y confía en aportar “entrega, intensidad y una actitud siempre positiva”, con el objetivo de ayudar al equipo a lograr buenos resultados en la segunda vuelta del campeonato y terminar la temporada “con la mejor clasificación posible”.