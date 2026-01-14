Jueves, 15 de enero de 2026

Colombia. El Junior y el Independiente Santa Fe se enfrentan este jueves (00.30 GMT del viernes) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en el partido de ida de la final de la Superliga colombiana, que se resolverá el martes que viene con el duelo de vuelta en el estadio El Campín de Bogotá).

Redacción Deportes. La undécima etapa del Rally Dakar 2026 se disputa este jueves sobre 882 kilómetros totales, 347 de ellos cronometrados, entre las localidades saudíes de Bisha y Al Henakiyah. El argentino Luciano Benavides (KTM) y el catarí Nasser Al Attiyah encabezan las clasificaciones de motos y coches, respectivamente.

Redacción Deportes. Se sortean este jueves en Melbourne los cuadros del Abierto de Australia, primer torneo del Grand Slam de tenis de 2026, que comienza el domingo y en el que defienden los títulos el italiano Jannik Sinner y la estadounidense Madison Keys.

Redacción deportes. Vigente campeona olímpica y ganadora de los cuatro últimos mundiales, la selección danesa de balonmano tratará de conquistar a partir de este jueves ante su público un título de campeón de Europa que se le resiste desde 2012.

- Dakar 2026, en Arabia Saudí (hasta 17). 11ª etapa: Bisha–Al Henakiyah. 883 km totales, 346 de ellos cronometrados.

- Fórmula 1. Presentación de los equipos Red Bull (Max Verstappen e Isack Hadjar) y Racing Bulls (Liam Lawson y Arvid Lindblad) para 2026, en Detroit (EE.UU.).

- NBA (-1 GMT): Orlando Magic-Memphis Grizzlies, en Berlín (20.00), Detroit Pistons-Phoenix Suns (01.00), Houston Rockets-Oklahoma City Thunder y Miami Heat-Boston Celtics (01.30), San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks (02.00), Dallas Mavericks-Utah Jazz (02.30), Golden State Warriors-New York Knicks y Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks (04.00) y Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets (04.30).

- Euroliga. 22ª jornada: Anadolu Efes-Kosner Baskonia (17:30 GMT).

- Comienza el Europeo masculino de Dinamarca, Suecia y Noruega (hasta 1 feb).

- Vuelta al Táchira, en Venezuela (hasta 18).

- España. Copa del Rey. Se completan los 1/8 final (FOTO): Burgos-Valencia y Racing Santander-Barcelona (20.00 GMT).

- Italia. 16ª jornada (FOTO): Verona-Bolonia (17.30 GMT) y Como-Milan (19.45 GMT).

- Colombia. Superliga. Final, ida: Junior-Ind. Santa Fe

- Serie Rio de la Plata: Progreso-At. Tucumán y Olimpia-Colo Colo.

- Dubai Invitational, en el Dubai Creek Resort (hasta 18).

- Presentación del equipo oficial Aprilia, con Jorge Martín y Marco Bezzechi, en Milán (Italia) (11.00 GMT)

- Campeonatos de Europa, en Sheffield (Reino Unido) (hasta 17).

- Sorteo de los cuadros del Abierto de Australia, primer torneo del Grand Slam 2026 (03.30 GMT).

- Torneos WTA 500 de Adelaida y 250 de Hobart (Australia) (hasta 17).

- Torneos ATP 250 de Adelaida (Australia) y Auckland (Nueva Zelanda) (hasta 17).

- Campeonato de Europa masculino, en Belgrado (hasta 25).

