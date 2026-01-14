Tiger Woods: "El regreso de Koepka dice mucho sobre el PGA Tour"

"Tendremos de vuelta a seguramente uno de los tres mejores jugadores de su generación que se fue a otro circuito, jugó allí, y tenía ganas de regresar", aseguró Tiger Woods en declaraciones recogidas por la PGA.

"Esto dice mucho sobre el PGA Tour, hacia dónde estamos yendo, lo que hicimos, lo que conseguimos, y sobre los jugadores que se han quedado y apoyan al PGA Tour", prosiguió.

"Contar con otro jugador de clase mundial al que nuestros chicos intentarán ganar es lo que los aficionados pedían", concluyó.

Koepka, ganador de cinco 'majors', ha anunciado este lunes su regreso al PGA Tour, el circuito de golf más importante, después de que decidiera abandonar LIV Golf el pasado 23 de diciembre cuando aún tenía una temporada más de contrato con la liga financiada por el fondo soberano de Arabia Saudí.

"Cuando era niño siempre soñaba con competir en el PGA Tour, y hoy estoy igual de emocionado al anunciar que regreso al PGA Tour. Estar más cerca de casa y pasar más tiempo con mi familia hace que esta oportunidad sea especialmente significativa para mí", indicó Kopeka en una carta en sus redes sociales.