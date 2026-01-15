Belocian, Simonelli, Llopis y Beard, estrellas para los 60 vallas de Madrid

Belocian llega a Madrid tras completar en 2025 su temporada más completa con un segundo puesto en Madrid, un subcampeonato en el Europeo bajo techo de Apeldoorn (Países Bajos) y subcampeón en el Mundial de pista cubierta de Nanjing (China), bajando cuatro veces de los 7.50.

Enfrente estará el español Quique Llopis, su verdugo en Madrid en 2025, donde igualó en dos ocasiones -semifinales y final- su propio récord de España con 7.48. El valenciano hizo una gran temporada con su tercer título nacional de 110 vallas (bajando de 13 segundos con viento no válido) y puso la guinda con el cuarto puesto en el Mundial de Tokio, a solo cuatro centésimas del bronce.

Junto a él estará el italiano Lorenzo Simonelli, uno de sus rivales más destacados en las últimas temporadas. Campeón de Europa de 110 vallas y subcampeón del mundo de 60 vallas en 2024, posee además los récords transalpinos de ambas distancias (13.05 y 7.43). Madrid supondrá su vigésimo segundo duelo contra Llopis, con el que mantienen una igualdad sin precedentes. El español vence 5-8 al aire libre y el italiano hace lo propio por 5-3 en pista cubierta.

Por su parte, Beard vuelve a Madrid con ganas de revancha después de ser cuarto en el último mitin, donde no pudo refrendar la condición de favorito que le otorgaban sus 7.38, a la postre la segunda mejor marca mundial de 2025. El estadounidense llega tras protagonizar una gran temporada al aire libre en la que bajó tres veces de 13.10 en 110 vallas y nueve de 13.20. Alcanzó las semifinales del Mundial de Tokio.

Otros participantes son el español Asier Martínez (7.49), bronce mundial y campeón de Europa al aire libre en 2022; el estadounidense Jamal Britt (7.52), tercero en la final de la Liga Diamante el pasado verano; los belgas Michael Obasuyi (7.54), quinto del mundo bajo techo en 2025, y Elie Bacari (7.51), plusmarquista nacional.

Completan la nómina de participantes los españoles Daniel Cisneros (7.64), Kevin Sánchez (7.68), Ángel Díaz (7.72) y Daniel Castilla (7.74).