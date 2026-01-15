Egadze brilla y Tomàs Guarino se mete en el programa libre en los Europeos de patinaje

El patinador español Tomàs Guarino, que disputa el quinto Europeo de su vida con el objetivo de mejorar su mejor resultado (12º en 2023), defendió su original propuesta basada en 'Gru, mi villano favorito' y, a pesar de cometer algunos errores, fue capaz de clasificarse para el programa libre al terminar con 67.94 puntos, en 17ª posición.

Con 29 patinadores inscritos y 24 plazas en el programa libre, había competencia por pasar a la siguiente ronda, que se resolverá este sábado 17 (14.00 horas CET).

El primer puesto fue una nueva alegría para Georgia en este Europeo, ya que sus representantes Anastasiia Metelkina y Luka Berulava también se impusieron en la categoría de parejas.

En este caso, Egadze, que se quedó a las puertas de la medalla continental en 2025, completó el ejercicio más difícil a nivel técnico, con una combinación de cuádruple Salchow y triple Salchow incluida, para una puntuación de 91.28 y llevarse el triunfo en el programa corto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Detrás de él quedaron los hermanos Selevko, representantes de Estonia, quienes hicieron disfrutar al público en registros muy diferentes. Primero patinó Mihhail, el más joven, con un programa de 'pesadilla' al son de la música de Drácula. Su capacidad para interpretar le granjeó una nota de componentes muy elevada (40.55), lo que, junto a una combinación de cuádruple toe loop y triple toe loop, le permitió ponerse en primer lugar provisional con 88.28 puntos en total.

Sin embargo, esa posición le iba a durar sólo hasta que llegó al hielo su hermano mayor, Aleksandr, plata en el Europeo de 2024. Con un ejercicio muy diferente, mucho más seductor, lanzando besos a los jueces al ritmo de Prince, obtuvo incluso mejor nota de componentes que Mihhail (41.38), suficiente para superar a su hermano con una puntuación total de 88.71 y terminar segundo en la clasificación.

En esta sesión, también le llegó el turno de competir a Tomàs Guarino, campeón de España en todas las temporadas entre 2021 y 2026, compitiendo en su quinto Europeo. Ya había conseguido terminar entre los 15 primeros (fue duodécimo en 2023), por lo que su objetivo era acercarse al top 10. La categoría individual masculina es la única en la que España cuenta con medallas europeas: los siete oros de Javier Fernández entre 2013 y 2019.

Guarino defendió su característico programa corto vestido de 'minion', personaje de la saga de películas animadas 'Gru, mi villano favorito'. Mezclando la torpeza de esos seres con la elegancia del patinaje, se ganó al público de Sheffield. Sin embargo, una caída en el triple Axel, su primer salto, y algunas deducciones en la ejecución de los giros le dejaron por debajo de su mejor marca de la temporada (71.65). Los 67.94 puntos que obtuvo, aun así, le permitieron clasificarse para el programa libre en 17.ª posición.

Los campeonatos de Europa de patinaje artístico se celebran en el Utilita Arena de Sheffield (Reino Unido) entre el 14 y el 17 de enero. Está prevista la participación de 163 patinadores de 35 países diferentes entre las cuatro categorías que reparten medalla: individual masculina y femenina, parejas mixtas y danza sobre hielo.