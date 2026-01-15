El español Miguel Blancpain estrena el viernes su licencia de entrenador francés

Ensillará sus primeros pupilos en Deauville, hipódromo normando donde cuenta con una veintena de purasangres a su cargo.

“Desde pequeño aprendí a admirar los caballos”, declara Blancpain para el diario francés Paris Turf. “Mi padre era tratante de caballos en España, lo que me ayudó mucho”. Después, se marchó a buscarse la vida en Francia y sumó 298 victorias como jockey, buena parte de ellas para quien fuera su gran mentor, el sevillano Carlos Laffon Parias, afincado en la capital gala.

Al retirarse, con problemas para mantener el escaso peso que precisa un jockey, se adentró en el mundo de la restauración -en París y Normandía- y como colaborador para la televisión Equidia, especializada en las carreras de caballos.

“Haber sido jockey es un punto a favor”, reconoce ahora que emprende su carrera como entrenador. “Mi aprendizaje con Carlos Laffon me ayuda mucho. Allí, como ahora en mi patio, no somos duros con los caballos y me voy a inspirar en todos los años que estuve a su lado”.

Este viernes cuenta con dos opciones en el programa, “Keeta”, en un hándicap, y “Mis Fast”, en un reclamar, que parece su mejor opción.