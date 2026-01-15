El venezolano Jesús Goyo gana la séptima etapa de la Vuelta al Táchira; Abreu sigue líder

Goyo cumplió el recorrido de 151 kilómetros entre San Cristóbal y Táriba, en el estado Táchira (oeste), en 3 horas, 46 minutos y 9 segundos.

En el segundo y tercer lugares llegaron, respectivamente, el colombiano Camilo Gómez, de GW Erco Sportfitness, y el venezolano Alexander Villasmil, del equipo Gobernación de Mérida.

Concluida la séptima etapa, en la clasificación general se mantiene de primero Jorge Abreu, seguido por Franklin Chacón, quien se sitúa segundo a 1:28m, y por Enmanuel Viloria, tercero a 1:41m.

Este viernes se disputará la octava etapa con un recorrido de 154,5 kilómetros entre Abejales y Cerro Cristo Rey, en el estado Táchira.

.1. Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas) 29h34:13

.2. Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel) a 1:28

.3. Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) a 1:42

.4. Wiston Maestre (Lotería del Táchira Servitel) a 2:47

.5. Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) a 3:02.