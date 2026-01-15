Llano, media montaña y final escarpado en las 3 primeras etapas del Tour 2027

En paralelo, anunciaron que la edición del Tour femenino de 2027 también comenzará en territorio británico, en concreto en la ciudad de Leeds.

Tras haber dado a conocer en marzo pasado que Edimburgo sería la ciudad de salida de la edición masculina, la 28ª que comienza en el extranjero, la carrera, que este año se lanzará desde Barcelona, puso negro sobre blanco su recorrido por el Reino Unido, que pasará por Escocia, Inglaterra y Gales. Por primera vez, tres naciones albergarán las tres primeras etapas.

La presentación se hará en el Old Castle de Edimburgo y desde allí saldrá la primera etapa.

Carlisle será el escenario del primer esprín de la edición y del primer maillot amarillo en una jornada de 184 kilómetros por los valles escoceses que tendrá lugar el 2 de julio.

Al día siguiente, el pelotón se lanzará desde Keswick y atravesará el parque nacional del Lake Distric, antes de poner destino a Liverpool, donde esperan unos 20 últimos kilómetros planos antes de afrontar cinco cotas de pequeño desnivel, lo que puede aguar la fiesta de los 'llegadores'. En total, 223 kilómetros.

La tercera etapa se desarrollará totalmente en territorio galés, con salida en Welshpool y llegada en Cardiff, también con 223 kilómetros de recorrido. En ellos, siete cotas en el valle minero galés, con una de ellas, la subida a Caerphilly, 2 kilómetros al 8,1 % de desnivel, a apenas 12 kilómetros de la capital, donde la meta estará cerca de Principality Stadioum, donde suele jugar el equipo de rugby local.

Al día siguiente, lunes, está programada la primera jornada de descanso, para permitir el traslado de la caravana a territorio francés, donde se desarrollará el grueso del resto del Tour, cuyos detalles serán desvelados en octubre próximo.

El director del Tour, Christian Prudhomme, aseguró que espera encontrar en 2027 el mismo fervor popular que acompañó a las primeras etapas del Tour de 2007, que comenzó en Londres, y de 2014, que empezó en Yorkshire.

"El Reino Unido siempre ha acogido al Tour con pasión y orgullo y este recorrido que desvelamos hoy refleja la belleza y la diversidad de los paisajes británicos", aseguró Prudhomme.

En su parte femenina, el Tour se iniciará en Leeds y permanecerá en las carreteras inglesas también durante tres jornadas, pasando por Manchester, Sheffield y Londres.

La edición comenzará el 30 de julio, un mes después de la masculina, en la capital de Yorkshire que ya acogió el lanzamiento del Tour masculino de 2014, y en esta ocasión pondrá rumbo a Manchester, sede de la Federación Británica de Ciclismo.

Con una meta situada cerca de su célebre velódromo, el primer maillot amarillo recaerá en las espaldas de una esprínter.

Al día siguiente, con salida en la misma ciudad, pondrán rumbo a Sheffield, con un perfil más escarpado. La tercera etapa tendrá salida y meta en Londres.

"El Reino Unido ha jugado un papel importante en la historia del ciclismo femenino, con campeonas como Lizzie Armitstead-Deignan. Salir de Leeds es una elección que nos vincula con la herencia y el entusiasmo de un público que conoce y ama el Tour", dijo la directora de la prueba, Marion Rousse.

"Estas etapas traducen claramente la ambición de la carrera: seguir haciendo crecer el ciclismo femenino e inspirar a las generaciones venideras", agregó.