Los New York Giants firman a John Harbaugh como nuevo entrenador por cinco años

John Harbaugh, de 63 años, se convertirá en uno de los entrenadores mejor pagados de la liga con un ingreso aproximado de 20 millones de dólares por campaña.

Entre 2004 y 2015 los Giants tuvieron como entrenador en jefe a Tom Coughlin. Desde entonces, han pasado por ese puesto Ben McAdoo, Pat Shurmur, Joe Judge y Brian Daboll, quien fue despedido en noviembre pasado.

Mike Kafka, quien se desempeñaba como coordinador ofensivo, fue el encargado de culminar la campaña regular en la que los neoyorquinos acumularon cuatro triunfos y 13 derrotas, el quinto peor récord entre los 32 equipos de la NFL.

John Harbaugh, de 63 años, estuvo 18 años al frente de los Ravens, equipo al que llegó en el 2008 y al que llevó a ganar en el Super Bowl XLVII, además obtuvo dos títulos de la Conferencia Americana y seis títulos divisionales; fue designado entrenador del año en el 2019.

Con Baltimore acumuló 180 triunfos y 113 derrotas, en playoffs sumó 13 ganados y 11 perdidos. Su marca total es de 193-124.

El pasado 7 de enero, Harbaugh fue despedido de los Ravens luego de terminar la campaña regular del 2025 con marca perdedora de ocho triunfos y nueve derrotas que los dejaron fuera de los playoffs.

Su salida de inmediato lo convirtió en uno de los entrenadores más codiciados en seis de los nueve equipos que buscan un nuevo 'coach'.

Entre los equipos con los que había programado entrevistas para la próxima semana se encontraban los Tennessee Titans, Atlanta Falcons y Miamin Dolphins, pero los Giants, a los que visitó el miércoles pasado, no lo dejaron ir sin firmar un contrato.

A lo largo de su historia, que comenzó en 1925, los New York Giants son una de las franquicias más antiguas y exitosas de la NFL; han ganado cuatro Super Bowls, el más reciente en 2011.

La misión de Harbaugh es regresar al equipo su carácter de contendiente por el trofeo Lombardi.