Miles de racinguistas dan el último aliento a su equipo antes de la cita con el Barça

Como en las grandes noches, las bengalas, los fuegos artificiales y los petardos se apoderaron del barrio santanderino de El Sardinero, puesto que sus aficionados creen que el Racing, equipo que juega en LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), es capaz de emular lo que hizo ayer, miércoles, el Albacete (otro 'segunda') ante el Real Madrid (3-2) y acabar con el actual líder de LaLiga EA Sports (Primera División).

Sobre las 19.45 horas (18.45 GMT), el autobús del conjunto de José Alberto López llegó a los Campos de Sport, los cuales prometen un lleno hasta la bandera para intentar pasar a los cuartos de final.

Por su parte, el FC Barcelona fue recibido, a eso de las 19.05 horas (18.05 GMT), con pitos por parte de la afición racinguista, aunque sí se pudo apreciar algún aficionado blaugrana alentando a los de Hansi Flick.

Precisamente, el técnico alemán ha decidido no guardarse nada en casa y ha llegado con casi todo el primer equipo a Santander e, incluso, serán de la partida futbolistas que fueron titulares en la final de la Supercopa de España como Joan García, Koundé, Cubarsí, Balde o Lamine Yamal.

