Patrick Mahomes reconoce que sus errores fueron claves en fracaso de los Chiefs

"Son errores que no había cometido antes, y todo terminó como sabemos", dijo el 'quarterback'.

Mahomes habló por primera vez desde que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla el 14 de diciembre durante el partido de la semana 15 que perdieron por 16-13 ante Los Angeles Chargers, lesión de la que fue operado con éxito dos días después.

El tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl se refirió a la campaña, de 6 triunfos y 11 derrotas de Chiefs, que acabó con la racha de 10 años consecutivos con boleto a 'playoffs', la segunda seguidilla más larga de la NFL, sólo detrás del récord impuesto por los New England Patriots de Tom Brady de 11 temporadas (2009-2019).

"Fue una temporada diferente en la que en ofensiva no fuimos lo suficientemente consistentes. Tuvimos rachas, partidos en los que jugamos bien, pero no mostramos lo que acostumbramos en años anteriores", aceptó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Kansas City dominó la reciente década de la NFL con 9 títulos consecutivos de la división Oeste; 6 finales disputadas de la Conferencia Americana en fila, de las que triunfaron en 5. Y la participación en 5 de las más recientes 6 versiones del Super Bowl, en los que salieron victoriosos en 3.

Según el considerado mejor mariscal de campo en activo, la dinastía de los Chiefs no ha terminado y su equipo confía en regresar en la temporada 2026 para alargar su reinado.

"Veo que todos los entrenadores y jugadores están motivados para mejorar el próximo año. Es horrible ver estos partidos de 'playoffs' desde fuera. Quiero jugar, especialmente en esta época del año, que es la mejor. Todo esto nos dará más combustible para volver más fuertes el año que viene", aseguró.

Sobre el largo tiempo de recuperación que requiere su lesión, Patrick Mahomes confió en que estará listo para el inicio de la siguiente temporada.

"La rehabilitación va de maravilla, he completando todos los controles médicos, he recuperado la fuerza, el alcance y la movilidad. El médico me da objetivos y yo siento que me frenan porque siempre quiero ir más allá. Espero estar listo para la Semana uno para darle a este equipo la mejor oportunidad de ganar", concluyó.