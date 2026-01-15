Tucumán cerró su paso por la Serie Río de la Plata con victoria sobre Progreso

El conjunto dirigido por Hugo Colace dominó durante casi todo el partido, ya que en el minuto 4 una buena combinación entre Leandro Díaz y Renzo Tesuri, permitió al delantero Ramiro Ruiz Rodríguez rematar libre de marca y poner el 0-1.
Tres minutos después, el mismo Ruiz Rodríguez anotó el segundo tras cruzar el balón después de un pase filtrado desde campo propio de Nicolás Laméndola.
A los 34 minutos, Fabricio Fernández recortó distancias y puso el 1-2 con un disparo desde fuera del área, tras un error en la salida del portero Luis Ingolotti, quien fue anunciando como nuevo jugador de Atlético Tucumán el pasado 2 de enero.
La segunda parte arrancó con la segunda amarilla y expulsión del extremo Nicolás Laméndola tras un agarrón, una acción que condicionó el partido de Atlético Tucumán. El conjunto uruguayo trató entonces de buscar el empate, pero la falta de claridad arriba no se lo permitió.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Sobre el final del encuentro el entrenador de Progreso, Leonel Rocco, fue expulsado tras encararse con el árbitro. También vio la tarjeta roja el jugador Ayrton Cougo, quien había sido sustituido en el minuto 61.
Atlético Tucumán cerró con un pleno de victorias su paso por la Serie Río de la Plata y comenzará la liga argentina el 23 de enero frente a Independiente Rivadavia.
En desarrollo de la Serie Río de la Plata se enfrentarán mas tarde Olimpia contra Colo Colo.
El viernes se jugarán dos partidos: Cúcuta Deportivo contra Huracán, y Montevideo Wanderers contra Independiente.