Van der Poel, baja de última hora en la Copa del Mundo de Benidorm

Van der Poel, dominador de la especialidad en los últimos años y actual líder de la Copa del Mundo, partía como uno de los grandes favoritos en la cita alicantina, a la que llegaba con una ventaja de diez puntos sobre el belga Thibau Nys, vencedor del pasado año y que sí ha confirmado su participación en una prueba en la que ahora gana enteros como candidato al triunfo.

El neerlandés Van der Poel, que tiene fijada su segunda residencia en la provincia de Alicante, fue ganador en 2023 de la prueba benidormense tras un espectacular duelo con Van Aert, mientras que en su segunda participación, un año después, fue quinto tras sufrir una caída.