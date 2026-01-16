Kickboxing: Jeová Evanilsom, en las puertas de nuevo desafío

Evanilsom retorna al cuadrilátero después de 3 años y está considerado uno de los nombres más fuertes de la competencia de kickboxing en Maringá en su categoría, profesional 66-68 kilogramos.
El pedrojuanino estará en el evento que se desarrollará el 28 de febrero.
El luchador es campeón del varios torneos, entre ellos el Naga 2006 de los EE.UU., Sur Corea 2007, Lupine Tailandia 2008 y el Demolition Fight en los EE.UU. 2025.
Jeová tiene 80 peleas de Muaythai, 47 de kickboxing y 3 de MMA.