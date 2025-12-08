Polideportivo
08 de diciembre de 2025 - 21:51

Jeová tendrá otro desafío en marzo

Jeová, listo para el desafío.
Jeová, listo para el desafío.

El reconocido luchador Jeová Evanilsom, poseedor de un extenso recorrido internacional con 80 peleas profesionales de Muay Thai y 47 de Kickboxing, confirmó su regreso al ring para un nuevo desafío de carácter profesional en marzo.

Por ABC Color

La presentación está prevista para el mes de marzo, en la ciudad de Foz de Iguazú (Brasil), donde el atleta volverá a demostrar su capacidad en la modalidad de Kickboxing Profesional.

Con la experiencia de haber competido en múltiples países, Jeová destacó la responsabilidad que asume cada vez que sube al ring: “Llevo conmigo la responsabilidad de representar a mi país y mi trabajo en cada pelea. Cada ring me enseñó algo nuevo, y sigo evolucionando siempre”, expresó.

La expectativa crece en torno a su próxima actuación, que promete ser una nueva muestra de técnica, fortaleza y espíritu competitivo. Marzo marcará una cita de alto impacto para el deporte de contacto, y Jeová Evanilsom ya se declara listo para asumir el desafío.

