Jeová tendrá otro desafío en marzo

La presentación está prevista para el mes de marzo, en la ciudad de Foz de Iguazú (Brasil), donde el atleta volverá a demostrar su capacidad en la modalidad de Kickboxing Profesional.

Lea más: ¡Votá por el Atleta Polideportivo del 2025!

Con la experiencia de haber competido en múltiples países, Jeová destacó la responsabilidad que asume cada vez que sube al ring: “Llevo conmigo la responsabilidad de representar a mi país y mi trabajo en cada pelea. Cada ring me enseñó algo nuevo, y sigo evolucionando siempre”, expresó.

La expectativa crece en torno a su próxima actuación, que promete ser una nueva muestra de técnica, fortaleza y espíritu competitivo. Marzo marcará una cita de alto impacto para el deporte de contacto, y Jeová Evanilsom ya se declara listo para asumir el desafío.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy