Osasuna, obligado a reaccionar ante un Oviedo en situación crítica

Los rojillos afrontan la cita con solo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, una situación límite que se ha agravado tras la derrota de la pasada jornada en Girona, donde el equipo firmó un encuentro muy gris sin lograr disparar entre los tres palos.

El Oviedo sigue de colista, con solo trece puntos, a seis de Osasuna, y tres empates seguidos desde que el uruguayo Guillermo Almada tomó las riendas el pasado 20 de diciembre. A ello unen que llevan doce jornadas sin ganar y que nunca han sumado los tres puntos en El Sadar.

El entrenador rojillo, Alessio Lisci, ha querido rebajar el dramatismo, pidiendo que la percepción sobre el equipo no dependa de "medio centímetro".

"Tampoco podemos pasar ahora de por un balón que da al palo, entra o no, estar pletóricos o estar en plan suicida", ha pedido Lisci a la afición.

El contexto anímico tampoco ayuda tras la reciente eliminación copera a manos de la Real Sociedad. Osasuna dejó escapar la eliminatoria muy pronto, encajando un 0-2 antes del minuto 17, una desconexión inicial que marcó el resto del encuentro y que ha vuelto a generar dudas sobre la solidez y la capacidad de respuesta del equipo en los momentos clave.

El duelo tendrá además un fuerte componente simbólico, ya que el Real Oviedo vuelve a El Sadar como equipo de Primera División 25 años después.

Con muy poco margen para preparar el choque liguero, la plantilla rojilla es consciente de la obligación de sumar los tres puntos ante el colista.

Sobre el papel, la misión podría parecer asequible, pero la extrema necesidad del Oviedo, que no puede permitirse quedarse atrás en la lucha por la permanencia, augura un partido incómodo y muy disputado, con un rival dispuesto a competir cada balón.

El técnico italiano ha advertido del peligro del cuadro bermellón, un equipo que, según él, ha experimentado una "mejora muy grande" con su nuevo entrenador.

Lisci no podrá contar con Moncayola, baja muy sensible al tratarse de uno de los jugadores más destacados de la temporada por su recorrido, intensidad y potencia física.

La semana del Real Oviedo ha estado marcada por las dudas en la línea defensiva: David Carmo está sancionado, Eric Bailly no llega por lesión y Dani Calvo y David Costas, que apuntan a titulares en El Sadar, entran en la convocatoria tras casi no completar ni una sesión de entrenamiento.

Nacho Vidal regresa a la lista tras perderse por lesión las últimas cuatro jornadas y se enfrentará por primera vez ante Osasuna, club en el que estuvo seis temporadas y media. Se jugará el puesto con Lucas Ahijado, titular en el lateral derecho desde la lesión del alicantino.

El que no entra en la lista de convocados para Vitoria es el delantero uruguayo Thiago Borbas, segundo fichaje en la última semana y que todavía tendrá que esperar ya que lleva sin entrenar varias semanas tras la finalización del campeonato brasileño.

Almada deja fuera a un Brekalo, que podría salir en este mercado invernal, y recupera también a Fede Viñas, que tras cumplir sanción frente al Real Betis, apunta a regresar al once inicial en detrimento de Álex Forés y así completar el tridente ofensivo junto a Ilyas Chaira y Hassan.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moi Gómez, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir, Víctor Muñoz.

Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Colombatto, Reina; Hassan, Ilyas Chaira y Fede Viñas.

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité andaluz).