Polideportivo
16 de enero de 2026 - 20:56

SCA Handball: Guerreras U20 logran su clasificación al Mundial

Sahary Paredes (26), llorando, celebra el gol del triunfo guerrero.
Sahary Paredes (26), llorando, celebra el gol del triunfo guerrero.Gentileza

La selección paraguaya consiguió una gran victoria este viernes con candente desenlace contra Uruguay para subir al podio en el SCA Sub 20 Femenino de Handball y ganar uno de los tres pasajes al mundial de la categoría.

Por ABC Color

En un partido parejo de hándbol, las guerreritas se impusieron a las orientales por 23-22, con un golazo en los 3 segundos finales.

La selección paraguaya acompañará a Brasil y Argentina en la próxima cita mundialista, prevista para el mes de agosto de este año, con sede a confirmar.

Por el título jugaban en último turno Brasil y Argentina.

Chile se ubicó en el quinto puesto del torneo al batir a Colombia 36-26.

De todas formas, Colombia se quedó con la Copa Trophy para países emergentes, no mundialistas, mientras cerraron en posiciones Guatemala y El Salvador.

* Sensacionales las guerreritas. Nada menos que tres selecciones femeninas ya se encuentran clasificadas a citas mundialistas.

Las selecciones de Cadetes (U16), Juveniles (U18) y ahora la Júniors (U20) consiguieron los pasaportes.

El Mundial U18 será en Rumania, del 29 de julio al 9 de agosto próximos, mientras los otros dos no tienen sede confirmada.