SCA Handball: Guerreras U20 logran su clasificación al Mundial

En un partido parejo de hándbol, las guerreritas se impusieron a las orientales por 23-22, con un golazo en los 3 segundos finales.

Lea mas: U20 busca pasaje al Mundial

La selección paraguaya acompañará a Brasil y Argentina en la próxima cita mundialista, prevista para el mes de agosto de este año, con sede a confirmar.

Por el título jugaban en último turno Brasil y Argentina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Chile se ubicó en el quinto puesto del torneo al batir a Colombia 36-26.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De todas formas, Colombia se quedó con la Copa Trophy para países emergentes, no mundialistas, mientras cerraron en posiciones Guatemala y El Salvador.

* Sensacionales las guerreritas. Nada menos que tres selecciones femeninas ya se encuentran clasificadas a citas mundialistas.

Las selecciones de Cadetes (U16), Juveniles (U18) y ahora la Júniors (U20) consiguieron los pasaportes.

El Mundial U18 será en Rumania, del 29 de julio al 9 de agosto próximos, mientras los otros dos no tienen sede confirmada.