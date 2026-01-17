Booker, de los Bears, abraza la identidad y el frío de Chicago ante el duelo contra Rams

"Queremos ser agresivos y llegarle al mariscal de campo (Matthew Stafford)", afirmó Booker en una rueda de prensa con medios españoles horas antes del partido contra los Rams, que se disputará este domingo en Chicago.

Los Bears eliminaron en la ronda anterior a los Packers, la gran rivalidad de la NFL que ha estado dominada por Green Bay por décadas.

"Se siente increíble poder representar a la ciudad y darle a la gente una razón para luchar y para mantener la cabeza en alto", aseguró Booker, que se ha ganado un puesto en la línea defensiva de Ben Johnson en apenas su segunda temporada en la NFL y en Chicago.

"La atmósfera en Chicago es increíble; vayas donde vayas la gente te dice 'bear down' y está muy ilusionada con que por fin se esté ganando aquí", añadió.

Booker también confía en que el intenso frío previsto para este domingo en Soldier Field, con temperaturas entre los -6 y los -14 grados Celsius, sea un factor a favor de Chicago.

"Nosotros ya estamos acostumbrados, simplemente por vivir aquí y entrenar aquí", dijo sobre la temperatura que tendrán que enfrentar los californianos, nada habituados a este clima.

"Para nosotros no cambia nada; estamos habituados al clima y vamos a salir a jugar como siempre. Si el frío es un factor o no depende solo de ellos, quizá no les guste el frío", añadió.