Directivo de Charros dice que colombiano Rodríguez y nicaragüense Medrano serán claves

"Reinaldo posee una fortaleza física y mental tremenda a sus 39 años y es un ejemplo para sus compañeros; Medrano, un fenómeno del deporte en Nicaragua. Serán muy importantes para nosotros", señaló en declaraciones a Efe Asdrúbal Gómez.

Al derrotar este viernes por 3-2 a las Águilas de Mexicali, los de Jalisco se clasificaron para la final de la Liga Mexicana del Pacífico en la que defenderán el título contra los Tomateros de Culiacán.

México presentará dos equipos en la Serie del Caribe, lo cual, por ser finalista de liga, le garantiza a los Charros un lugar en el certamen, que será en su estadio, en Guadalajara, del 1 al 7 de febrero próximos.

Gómez aceptó que primero buscarán el título de la Liga con un equipo de mucha calidad en ofensiva, defensa y pitcheo. Mencionó a Rodríguez como una de las claves en el bateo y a Medrano, como un lanzador abridor de primer nivel.

Rodríguez, con buen historial en Ligas Menores, fue campeón con los Caimanes de Barranquilla en la Serie del Caribe del 2022, en la que resultó el mejor jugador y ahora pretende cumplir una actuación similar para darle el título al equipo mexicano.

"Reynaldo Rodríguez posee una fortaleza no únicamente física, sino mental. Trabaja todos los días como si fuera un novato; es ese tipo de jugador ejemplo para los jóvenes que quieren alcanzar el profesionalismo al más alto nivel. A pesar de su edad, se entrena como si tuviera que ganarse un lugar", dijo Gómez.

El directivo también elogió la mentalidad de Medrano, un pitcher derecho de 30 años que ayudó a los Charros a un triunfo en la semifinal contra Mexicali y llega a la final de la Liga en su mejor momento.

"Es un fenómeno para el deporte en Nicaragua y tenerlo en los Charros de Jalisco es un lujo. Es un hombre fuerte, importante en la rotación abridora", señaló el directivo.

Asdrúbal Gómez destacó el ambiente de fiesta en Jalisco para la final días antes de ser sede de la Serie del Caribe, en la que participarán los campeones de invierno de República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y los finalistas de la Liga Mexicana del Pacífico: Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco.

El año pasado, los Charros le ganaron por 4-2 la final del pacífico a los Tomateros y hay expectativas por ver el nuevo duelo, de pronóstico reservado.

"Tenemos un roster redondo y estamos optimistas", concluyó el directivo, al referirse a la apuesta de los Charros de ganar la liga y la Serie del Caribe, en la que hace un año perdió la final con los Leones del Escogido dominicanos, ganadores por escaso margen de 1-0.