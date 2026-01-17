El esloveno Precv se impone en los saltos de Sapporo

El balcánico, que practicamente sentencia la Copa del Mundo de la especialidad con su octava victoria, sumó 285.7 puntos con dos saltos de 132.0 y 141.0 metros -el mejor de la jornada- en el trampolín de Okurayama, por 263.6 unidades de Nakamura, que llegó a los 134.0 y 132.5 metros, y 257.6 puntos que se lanzó a 130.0 y 129.5 metros de Nikaido.

El austriaco Jan Hoerl se clasificó en la cuarta plaza con 256.4 puntos y saltos de 136.0 y 127.0, un puesto por delante de otro japonés, Ryoyu Kovayashi, que llegó a los 126.5 y 130.0 metros para obtener 256 unidades.

Entre la sexta y la novena plaza fueron cuatro austriacos los que finalizaron la prueba: Stefan Embacher, 254.5 puntos; Manuel Fettner, con 254.3; Daniel Tschofenig, con 245.9; y Stefan Kraft, con 241.9.

El esloveno domina la Copa del Mundo con 1.214 puntos por los 822 de Kobayashi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy