Surgieron campeones de los cuatro torneos de apertivo al Open de Australia:

En el WTA 500 de tenis de Adelaida se impuso Mirra Andreeva.

La rusa derrotó a la canadiense Victoria Mboko por 6-3 y 6-1, para gritar su cuarto título en el circuito.

Es el primero de la categoría 500 para Mirra, que había ganado el WTA 250 en Rumania en 2024 y dos WTA 1000 en Dubai e Indian Wells, en 2025.

En otro de los certámenes femeninos, Elisabetta Cocciaretto se alzó con el WTA 250 de Hobart.

La italiana alcanzó su segundo título al vencer por doble 6-4 a la estadounidense Iva Jovic.

* Celebraciones checas. En la rama masculina, los checos Tomas Machac y Jakub Mensik celebraron en Adelaida y Auckland, respectivamente.

Machac requirió tres sets para batir al francés Ugo Humbert 6-4, 6-7(2) y 6-2, festejando su segundo cetro, tras el de Acapulco en la temporada pasada.

Mensik le ganó al argentino Sebastián Báez por 6-3 y 7-6 (7), consiguiendo su segundo título, luego del de Miami, en 2025.