El colombiano Christian González afirma que Vrabel encendió la identidad de los Patriots

"Vrabel llegó y desde la primera reunión nos habló de nuestra identidad; nadie creía en nosotros, nadie contaba con nosotros para estar en estos juegos y ahora aquí estamos en el duelo por el título de la AFC", aseveró el defensivo.

González fue el líder en tackleadas, con nueve, en el juego de la ronda divisional en el que los Patriots vencieron 28-16 a los Houston Texans para avanzar al partido por el campeonato de la Conferencia Americana en el que la próxima semana visitarán a los Denver Broncos.

El seleccionado al Pro Bowl destacó la confianza que Vrabel les devolvió a su llegada en esta temporada, luego de que en el 2024 New England no clasificó a los playoffs al terminar con marca de cuatro triunfos y 13 derrotas bajo las órdenes del 'coach' Jerod Mayo.

"Estamos muy agradecidos con Vrabel. Ahora todos aquí siempre sonríen, la pasamos bien. Cuando puedes hacer eso y concentrarte en reuniones y en lo que necesitas sabes que construyes algo bueno. Así lo hemos hecho y sabemos que se traducirá en algo bueno", subrayó el esquinero.

Los Patriots no estaban en un duelo por el título de la AFC desde la temporada 2018, cuando bajo el liderazgo del quarterback Tom Brady y la dirección de Bill Belichick, vencieron 37-31 a los Kansas City Chiefs.

En su primera campaña, Vrabel volvió a meter al equipo en la antesala al Super Bowl, algo de lo que se mostró orgulloso.

"Siempre estoy feliz por nuestra organización. Estoy emocionado por estos chicos. La defensa nos mantuvo ahí y luego, cuando lo necesitábamos, nuestro ataque logró remontar al final del partido. Les repito a los jugadores constantemente que estoy orgulloso de ser su entrenador", aseguró el entrenador al terminar el juego.

Los Patriots jugarán su decimosexta final de la AFC en su historia. Es el equipo con más títulos en la Americana, con 11, tres más que su rival, los Denver Broncos.