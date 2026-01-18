El Emirates británico se impone en la primera prueba de SailGP en Perth (Australia)

Los británicos, patroneados por Dylan Fletcher, fueron de menos a más a lo largo del fin de semana y este domingo lograron un puesto en la gran final que disputan solo tres naves.

Con el viento característico de la costa cercana a Perth, el Fremantle Doctor, soplando con fuerza, el Emirates tomó el relevo del Artemis sueco, el más rápido el sábado y que hoy se quedó a las puertas de la final en la cuarta posición.

Los de Fletcher cruzaron primeros la meta en dos de las tres regatas clasificatorias previas de este domingo, la quinta y la sexta del fin de semana. La séptima fue para el barco canadiense de Northstar, de Giles Scott, sexto en la suma final.

La suma de las siete regatas propició una final con el Emirates, el DS Automobile francés, de Quentin Delapierre, que llegó como el mejor de los tres clasificados, y el australiano Bonds Flying Roos, de Tom Slingsby.

Los de Delapierre habían sido los mejores en el conjunto de las clasificatorias.

"Un resultado increíble para nosotros", afirmó el piloto de Emirates GBR, Dylan Fletcher, en declaraciones que recoge la página de SailGP. "Estamos entusiasmados. Ahora mismo me siento en la gloria; me genera una adrenalina enorme poder navegar estos barcos en condiciones como estas", manifestó.

El barco español Los Gallos no pudo tomar la salida ya el sábado después de sufrir un incidente el jueves en el que dañó la caja de orza y el casco del F50. Tampoco pudo ser de la partida el Black Foils neozelandés, que chocó en los primeros compases de la prueba con el Swizerland.