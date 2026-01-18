El esloveno Domen Prevc completa su doblete en la Copa del Mundo de saltos de Sapporo

Prevc, que ya había ganado en la jornada anterior, consolidó su liderazgo en la general de la Copa del Mundo al lograr la decimoctava victoria de su carrera en Sapporo tras ganar la prueba con dos saltos de 137,5 y 136,5 metros, en los que obtuvo 277,7 puntos.

El japonés Rjoju Kobayashi intentó amenazar la ventaja del esloveno pero se quedó a 3,5 puntos. Tercero fue el austríaco Daniel Tschofenig, que obtuvo 11,9 puntos menos que el ganador.

"Nos vamos de Sapporo con un buen viaje a Oberstdorf. Hice muy bien el primer salto de la competición, pero el segundo fue un poco agresivo en la sentadilla. Aun así, las condiciones eran muy buenas y me bastó para ganar", declaró Prevc tras la competición.

La general la domina Prevc con 1.414 puntos, seguido de los japones Ryoyu Kobayashi con 947 (-467) y Ren Nikaido con 761 (-653).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy