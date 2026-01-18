El presidente de la Liga del Pacífico dice que México se compromete con Serie del Caribe

"Tenemos el compromiso de defender este evento y hacer que se que se haga con gran calidad. A los mexicanos nos gustan los retos, nos gusta entrar al quite; somos muy responsables y lo hemos demostrado en otros deportes", señalo el directivo en una entrevista con EFE.

La ciudad mexicana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, levantó la mano para organizar la serie caribeña luego de que Venezuela tuvo dificultades para hacerlo y en menos de seis semanas tiene todo listo para del 1 al 7 de febrero recibir el evento, con la presencia de República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y dos cuadros mexicanos.

Escobar recordó que Guadalajara ha sido sede de partidos de dos Mundiales de fútbol, de los Panamericanos de 2011 y de certámenes de primer nivel, a lo que se suma la pasión por el béisbol con los Charros de Jalisco, campeones de la Liga del Pacífico, que la próxima semana defenderán su título ante los Tomateros de Culiacán.

Al competir México, con dos equipos, tanto Charros como Tomateros tienen seguros sus boletos para jugar la Serie del Caribe, lo cual aumentará las posibilidades del país de disputar el título.

México suma nueve cetros de la Serie y va detrás de República Dominicana, con 23; y Puerto Rico con 16. El año pasado estuvo cerca de lograr su décima corona, pero los Charros perdieron la final 1-0 contra los Leones del Escogido dominicanos.

"El nivel de la Liga del Pacífico permite pronosticar que haya una buena representación de México en Serie del Caribe. El que tengamos dos representantes es una doble oportunidad y, además, jugaremos en nuestra tierra", explicó.

Según Escobar, los preparativos van bien para que México sea una gran sede y la afición de Guadalajara está entusiasmada.

La final de liga será un adelanto de la fiesta del béisbol por el buen momento en el que llegan a ella los Charros de Jalisco, que entre sus figuras destacadas tienen al bateador colombiano Reinaldo Rodríguez y al lanzador nicaragüense Ronald Medrano, lo cual despertará en sus países un interés adicional por la final de liga y la Serie del Caribe.

Miembro de la Confederación de béisbol del Caribe, Escobar aceptó que la institución está abierta a cambios, entre los cuales podrían estar aceptar como miembros a equipos que han estado muy activos en la zona, entre ellos Panamá, muy cercano en los últimos años al quehacer de la organización.

"Algunos con ligas invernales, otros no; varios países levantan la mano para estar y la Confederación ha estado abierta a que haya innovación", concluyó.