El subcampeón olímpico Berihu Aregawi gana en Elgoibar su tercer título consecutivo

Aregawi llegaba como gran favorito a esta cita porque recientemente se alzó con el título mundial en Estados Unidos de esta disciplina y como además es gran conocedor del recorrido en el que había logrado los dos triunfos previos, cualquier otro resultado habría resultado una sorpresa mayúscula.

El etíope tenía competencia porque entre sus rivales estaban el campeón europeo, el español Thierry Ndikumweyo que venía de clasificar octavo del mundo en la cita americana de Tallahassee la pasada semana, o el eritreo Symon Amanuel.

Los hombres, a diferencia de lo ocurrido en la prueba femenina, estuvieron un buen rato agrupados porque nadie quería desgastarse antes de tiempo y pagarlo en los 9,7 kilómetros de duro recorrido y el catalán Said Mechaal, el canario Nassim Hassaous o el guipuzcoano Joseba Díaz serían alguno de los encargados de marcar ritmo en los instantes iniciales.

La cuesta que afrontan los corredores fuera del estadio, con entre un 15 y un 31 % de pendiente, haría la primera criba pero todo cambió en la segunda subida a la exigente rampa exterior donde se hizo la selección de los mejores. Aregawi entró junto a Amanuel, el eritreo, y el español Ndikumweyo que quería también defender sus opciones, junto a un Hassaous que se defendía de maravilla en estos entornos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aregawy y Amanuel dieron un arreón más y se marcharon en solitario a los 18 minutos de carrera, el momento decisivo que cribaba a los candidatos al triunfo del resto del top-10 final.

Minutos después, el etíope lanzó su ataque final, continuado y demoledor, contra un Amanuel que empezó a ver cómo perdía metros de forma inexorable y se veía ya incapaz de competir por un triunfo que no se le escaparía al formidable Aregawi, quien se plantó en solitario en la meta del estadio Mintxeta tras correr la última vuelta en solitario.

Mechaal tras una enorme carrera pisaría podio y se haría con la plaza de primer español.

Clasificación 82 edición Cross Internacional Elgoibar

1º.- Berihu Aregawi (Etiopía) 29:31 minutos

2º.-Symon Amanuel (Eritrea) a 6 segundos

3º.- Said Mechaal (España) a 36 segundos

4º.- Thierry Ndikumweyo (España) a 38 segundos.- EFE