El venezolano Jorge Abreu se corona campeón de la Vuelta al Táchira de ciclismo 2026

En un video en Instagram de la Vuelta al Táchira, Abreu, de 35 años, reconoció que tuvo dificultades en la última y décima etapa, pero afirmó que pudo ganar tiempo para quedarse con el campeonato, que dedicó a sus familiares y compañeros de equipo.

Por su parte, Méndez, de 19 años, valoró su preparación para conseguir la segunda plaza, al tiempo que reconoció la labor de los preparadores de su equipo Lotería del Táchira.

Este domingo se disputó última etapa en un circuito de 99,3 kilómetros entre las ciudades Ureña y San Cristóbal, en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia).

Durante esta carrera, el colombiano Ángel Gil obtuvo el primer lugar, mientras que los venezolanos Jesús Goyo y Diego Méndez se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente, de esta décima etapa.

1. Jorge Abreu (Fina Arroz-CES Multimarcas) a 36:23:57

2. Diego Méndez (Lotería del Táchira Servitel) a 2:05

3. Brandon Rojas (GW Erco Sportfitness) a 3:07

4. Carlos Galviz (Politáchira-Heidy Lee Sport) a 3:41

5. Ángel Gil (GW Erco Sportfitness) a 5:10.