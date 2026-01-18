Lunes 19 de enero de 2026

Elche (Alicante, España). El Elche y el Sevilla se enfrentan este lunes desde las 21.00 en el Estadio Manuel Martínez Valero en el último partido de la vigésima jornada de LaLiga EA Sports con la necesidad de ganar para romper la racha negativa en la que se encuentran y sumar tres puntos que les permitan mantener las distancias con la zona de descenso.

Buenos Aires. Los hinchas argentinos que sueñan con ver desde las tribunas a su selección en el Mundial de 2026, se enfrentan a un panorama complejo para viajar a Estados Unidos, donde los pupilos de Lionel Scaloni jugarán sus tres partidos correspondientes a la fase de grupos. Si bien los argentinos tienen ahora más facilidades para obtener los dólares necesarios, los ingresos reales de la población y los elevados precios de billetes, entradas y hospedajes plantean un desafío mayúsculo para muchos. Por Sebastián Rodríguez Mora

- NBA: Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks (18.00 GMT), Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder (19.30), Washington Wizards-Los Angeles Clippers (20.00), New York Knicks-Dallas Mavericks y San Antonio Spurs-Utah Jazz (22.00), Philadelphia 76ers-Indiana Pacers (00.00 GMT del martes), Brooklyn Nets-Phoenix Suns (00.30), Detroit Pistons-Boston Celtics (01.00) y Golden State Warriors-Miami Heat (03.00).

- Termina el Tour Down Under femenino, en Australia. 3ª y última etapa: Norwood-Campbelltown (126,5 km.).

- España. Sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, aún a partido único (12.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 20ª jornada: Elche-Sevilla (20.00 GMT). (FOTO)

- Liga de Campeones. 7ª jornada. Previas de los partidos Real Madrid-Mónaco y Villarreal-Ajax.

. Análisis de los ‘goleadores’ como Vinicius, Raphinha, Lewandowski, Wirtz, Isak o Icardi, que no han marcado aún ningún gol en esta edición de la Liga de Campeones, pese a su indudable destreza en esa cualidad.

. Análisis del momento del delantero colombiano Luis Suárez, autor de 20 goles en esta temporada, antes de enfrentarse al París Saint-Germain.

. Análisis de los primeros seis meses de Viktor Gyokeres en el Arsenal. Uno de los nombres más preciados del mercado de verano pasado, el club londinense pagó en torno a 75 millones por él, pero aún no ha alcanzado la dimensión esperada, con ocho goles en 25 partidos.

. La Champions y el mercado de invierno: tres inscripciones… a partir de las eliminatorias.

. La victoria aún ‘imposible’ de Villarreal, Slavia Praga, Bodo/Glimt y Kairat Almaty. Crónica de los cuatro equipos que aún no han ganado en esta edición de la Champions.

- Inglaterra: Brighton-Bournemouth (20.00 GMT).

- Presentación del equipo oficial Ducati Lenovo, con Marc Márquez y Pecco Bagnaia, en la estación italiana de Madonna di Campiglio (10.00 GMT).

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena. Desde la 00.30 GMT: Coco Gauff (USA/3)-Kamilla Rakhimova (UZB). Desde las 02.30: Mackenzie McDonald (USA)-Alex De Minaur (AUS/6). Desde las 08.00: Yuan Yue (CHN)-Iga Swiatek (POL) y Pedro Martínez (ESP)-Novak Djokovic (SRB/4).

. Margaret Court Arena. Desde la 00.30 GMT: Daniil Medvedev (RUS/11)-Jesper de Jong (NED) y Simona Waltert (SUI)-Amanda Anisimova (USA/3). Desde las 08.00 CET: Donna Vekic (CRO)-Mirra Andreeva (RUS/8) y Matia Bellucci (ITA)-Casper Ruud (NOR/12).

- Sorteo de los clasificatorios de la Billie Jean King Cup (10.00 GMT).

