Pacheta advierte de que les espera “una batalla durísima” ante el Eibar

Pacheta informó este domingo en rueda de prensa de que Pedro Alemañ, un jugador clave en sus esquemas que se lesionó la pasada jornada ante el Castellón, “ha mejorado” de unas “molestias musculares” que arrastra desde “hace tiempo”, sin confirmar si podrá ser titular o no en el encuentro frente a los guipuzcoanos.

Sobre los dos fichajes invernales del Granada, apuntó que el lateral Álvaro Lemos aportará “experiencia” porque “es fuerte y domina la categoría”, aunque “lleva tiempo sin jugar por una lesión de larga duración”, mientras que el delantero uruguayo Gonzalo Petit “aportará el remate que el equipo necesita”, a pesar de que “es muy joven”.

El técnico granadinista confirmó que los dos irán convocados ante el Eibar y aclaró que Lemos “no está para noventa minutos”, pero que Petit sí “está para jugar de inicio”.

En torno a la titularidad en la portería tras la vuelta del francoargelino Luca Zidane de la Copa de África, aseveró que “ha venido bien y es un portero muy bueno, como (Ander) Astralaga”.

“Tenerlo nos hace mejores porque nos permite elegir. Es un hombre importante para nosotros y es el que más ha jugado esta temporada en su puesto”, añadió sobre Luca Zidane.

Pacheta calificó al Eibar como “un equipo con mucha experiencia”, que tiene “un entrenador muy interesante” y que “hace muchas cosas bien en inicio, juego combinado, transiciones y balón parado”.

“El partido será una batalla durísima para la que tenemos que estar preparados. Tendremos que estar muy concentrados y atentos para poder ganar”, recalcó.

El preparador rojiblanco reclamó el apoyo de la afición para “empujar al equipo”, destacó “el cariño de la gente” pese a estar el Granada en descenso y confesó que no le da vueltas a su continuidad o no en el banquillo porque sólo piensa “en ganar para sacar esto adelante”.