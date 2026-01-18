Polideportivo
18 de enero de 2026 - 23:01

Sur Centro América de handball: ¡ Guerreros al ataque !

La selección paraguaya masculina competirá en el SCA que arranca este lunes en el SND Arena, buscando un histórico cupo al Mundial.
Pedro Gonzalez

La selección paraguaya inicia este lunes el camino hacia la clasificación mundialista, como anfitriona del Campeonato Sur Centro América de Handball (SCA) Sénior Masculino, que se disputará en el SND Arena.

Los mejores seleccionados de la región disputarán el certamen de la Confederación Sur Centro América de Handball (Coscabal), hasta el viernes.

Participarán: Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay.

Lo mejor de todo, las cuatro plazas mundialistas que ofrece el torneo para el IHF 2027 y Paraguay puede hacer historia si consigue el pasaporte por primera vez en la rama masculina.

La selección paraguaya

La representación paraguaya está conformada por:

Matías Chávez, Martín González, Carlos Samaniego, Alan Fernández, Nelson Martínez, Édgar Arias, Enzo Acosta, Éver Salinas, Santiago Talavera, José Luis Fiore, Juan Florentín, Diango Viana, Joaquín Medina, Ángel Marecos, Marcos Quiñónez y Jorge Rojas.

Entrenador: Víctor Figueredo, Asistentes técnicos: Rodrigo Rojas y Carlos Ramírez, Preparador físico: Alessandro Ojeda, Kinesiólogo: Walter Alarcón. Delegado: Diego Alarcón.

Programación

La cartelera de partidos de la jornada inaugural:

15:30 Chile vs. Uruguay, 18:00 Argentina vs. Perú, 21:00 Brasil vs. Paraguay.

Martes: 15:30 Uruguay vs. Brasil, 18:00 Perú vs. Chile, 20:30 Paraguay vs. Argentina.

Miércoles: 15:30 Brasil vs. Chile, 18:00 Paraguay vs. Perú, 20:30 Argentina vs. Uruguay.

El jueves habrá jornada de descanso para todos los seleccionados.

Viernes: 15:30 Brasil vs. Perú, 18:00 Argentina vs. Chile, 20:30 Paraguay vs. Uruguay.

Sábado: 15:30 Uruguay vs. Perú, 18:00 Chile vs. Paraguay, 20:30 Brasil vs. Argentina.