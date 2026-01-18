Sur Centro América de handball: ¡ Guerreros al ataque !

Los mejores seleccionados de la región disputarán el certamen de la Confederación Sur Centro América de Handball (Coscabal), hasta el viernes.
Lea mas: Los seleccionados, prestos para el arranque
Participarán: Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay.
Lo mejor de todo, las cuatro plazas mundialistas que ofrece el torneo para el IHF 2027 y Paraguay puede hacer historia si consigue el pasaporte por primera vez en la rama masculina.
La selección paraguaya
La representación paraguaya está conformada por:
Matías Chávez, Martín González, Carlos Samaniego, Alan Fernández, Nelson Martínez, Édgar Arias, Enzo Acosta, Éver Salinas, Santiago Talavera, José Luis Fiore, Juan Florentín, Diango Viana, Joaquín Medina, Ángel Marecos, Marcos Quiñónez y Jorge Rojas.
Entrenador: Víctor Figueredo, Asistentes técnicos: Rodrigo Rojas y Carlos Ramírez, Preparador físico: Alessandro Ojeda, Kinesiólogo: Walter Alarcón. Delegado: Diego Alarcón.
Programación
La cartelera de partidos de la jornada inaugural:
15:30 Chile vs. Uruguay, 18:00 Argentina vs. Perú, 21:00 Brasil vs. Paraguay.
Martes: 15:30 Uruguay vs. Brasil, 18:00 Perú vs. Chile, 20:30 Paraguay vs. Argentina.
Miércoles: 15:30 Brasil vs. Chile, 18:00 Paraguay vs. Perú, 20:30 Argentina vs. Uruguay.
El jueves habrá jornada de descanso para todos los seleccionados.
Viernes: 15:30 Brasil vs. Perú, 18:00 Argentina vs. Chile, 20:30 Paraguay vs. Uruguay.
Sábado: 15:30 Uruguay vs. Perú, 18:00 Chile vs. Paraguay, 20:30 Brasil vs. Argentina.