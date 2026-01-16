Polideportivo
16 de enero de 2026 - 21:02

Balonmano masculino: Los seleccionados, prestos para el arranque del SCA

Los muchachos atentos a las directivas de los entrenadores.
Los muchachos atentos a las directivas de los entrenadores. Pedro Gonzalez

La selección masculina paraguaya se prepara para ser anfitriones en el Sur Centro América Sénior que arrancará el lunes en el SND Arena y otorgará cuatro plazas para el próximo Mundial IHF 2027.

Por ABC Color

Seis países buscarán su clasificación a la cita élite del balonmano masculino: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Lea mas: Guerreras U20 logran su clasificación al Mundial

El plantel y la delegación de la selección paraguaya que buscará desde el lunes un pasaje al Mundial.
El plantel y la delegación de la selección paraguaya que buscará desde el lunes un pasaje al Mundial.

Los guerreros

Los albirrojos que se encuentran en sus últimas prácticas son: Martín Giménez, Matías Chávez, Samuel Viana, Ángel Marecos, Nahuel Orihuela, Nelson Martínez, Luis Fiore, Ever Salinas, Matías Rojas, Juan Florentín, Édgar Arias, Enzo Acosta, Alan Fernández, Carlos Samaniego, Santiago Talavera, Marco Saucedo y Joaquín Medina.

Los muchachos practican los últimos días previos a la gran cita en el SND Arena.
Los muchachos practican los últimos días previos a la gran cita en el SND Arena.

* El Cuerpo Técnico. Entrenador Víctor Figueredo, Asistentes técnicos Javier Ramírez y Rodrigo Rojas, kinesiólogo Walter Alarcón, preparador físico Alessandro Ojeda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Delegado: Martín Duarte Leite.