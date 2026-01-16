Balonmano masculino: Los seleccionados, prestos para el arranque del SCA

Seis países buscarán su clasificación a la cita élite del balonmano masculino: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Lea mas: Guerreras U20 logran su clasificación al Mundial
Los guerreros
Los albirrojos que se encuentran en sus últimas prácticas son: Martín Giménez, Matías Chávez, Samuel Viana, Ángel Marecos, Nahuel Orihuela, Nelson Martínez, Luis Fiore, Ever Salinas, Matías Rojas, Juan Florentín, Édgar Arias, Enzo Acosta, Alan Fernández, Carlos Samaniego, Santiago Talavera, Marco Saucedo y Joaquín Medina.
* El Cuerpo Técnico. Entrenador Víctor Figueredo, Asistentes técnicos Javier Ramírez y Rodrigo Rojas, kinesiólogo Walter Alarcón, preparador físico Alessandro Ojeda.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Delegado: Martín Duarte Leite.