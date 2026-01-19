El Tour Down Under estrena el año World Tour, donde defiende título Jhonatan Narváez

La prueba, en la que estará presente el Movistar, constará de 1 prólogo y 5 etapas, teniendo lugar la salida en Adelaida y finalizando en Stirling. La icónica y decisiva llegada en alto de Willunga Hill tendrá lugar el sábado, y será la jornada que decida la general.

El UAE presenta una potente escuadra con Narváez como líder, pero con otras opciones claras como Adam Yates o el local Jay Vine, sin olvidar las opciones al esprint del colombiano Sebastián Molano. En oposición el Jayco alinea a O'Connor, el Bahrain a otro colombiano con aspiraciones como Santiago Buitrago.

En las llegadas por velocidad habrá enorme competencia con velocistas como Matthews Brennan (Visma), el australiano San Welsford (Ineos), Corbin Strong del debutante NSN de Andrés Iniesta o el neerlandés Danny Van Poppel (Red Bull Bora).

Movistar se estrena con un equipo compuesto por Jefferson cepeda, Javier Romo, Pavel Novak, Gonzalo Serrano, Albert Torres, Manlio Moro y Natnael Tesfatsion.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La carrera se impulsa en Adelaida con un prólogo de 3,6 km que dará el nombre del primer líder. La primera en línea empieza y termina en Tanunda con tres vueltas a un circuito que ofrece a los velocistas su primera oportunidad de victoria y de vestir el maillot ocre.

La segunda jornada entre Norwood y Uraidla será importante para la general, con puertos exigentes en el menú. De inicio subida a Norwood, y en dos ocasiones se ascenderá “Corkscrew”, un muro para probar a los favoritos. Además el final es ondulado.

La tercera entre Henley Beach y Nairne es llana, pero con algunas ondulaciones que podrían cambiar el pronóstico de esprint. La cuarta entre Brighton y Willunga Hill será la reina, con una subida a meta de 3,2 km donde los hombres de la general deberán mostrarse.

La última jornada con salida y meta en Stirling ofrece un circuito clásico en la prueba, sin gran desnivel, pero con muchos repechos encadenados, propicios para velocistas o rematadores.

Día Etapa Recorrido KM

20 Prólogo Adelaida-Adelaida 3,6

21 1a Tanuda-Tanuda 120,6

22 2a Norwood Uraidla 148,1

23 3a Henley Beach -Nairne 140,8

24 4a Brighton -Willunga Hill 176

25 5a Stirling - Stirling 169,8

- 2025: Jhonatan Narváez (ECU)