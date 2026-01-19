Unzue: "Ganar un Tour con Movistar es el sueño de mi vida"

"Con los méritos de tantos años en el pelotón, ganar un Tour de Francia con el equipo masculino de Movistar sería el sueño de mi vida, algo que me haría una especial ilusión, como en su día sucedió con Pedro Delgado, Indurain y Óscar Pereiro", señaló Unzue,

El primer documental de la temporada de "El día menos pensado" se refiere a los jóvenes valores del equipo, algunos de ellos ya laureados, como el vallisoletano Iván Romeo, campeón del Mundo de crono sub'23 en 2024 y de España en ruta en 2025.

"Iván Romeo sin duda es un valor de futuro, con unas condiciones destacadas. Hay que ayudarle a crecer en su fortaleza. Es un corredor que se mueve bien en todos los terrenos, que puede ser gregario y ayudar a un líder, es un gran contrarrelojista. Con 22 años tiene un margen de progresión enorme".

"Hay que tener paciencia con él. Es un gran comunicador, un chico diferente, que tal vez tenga retos inalcanzables en la alta montaña. Hay que estar expectante para saber hasta dónde puede llegar

Unzue observa algún símil entre Iván Romeo y Miguel Indurain, sobre todo por su condición de gran contrarrelojista.

"Se trata de dos grandes en contrarreloj. Recuerdo a Miguel ganando las cronos del Tour del Porvenir con 20 años, es ahí donde veo la similitud. Luego hay que ver su evolución, a ver hacia dónde es capaz de llegar".

En espera de que los jóvenes del equipo, "los pingüinos", despunten, Unzue espera con ilusión los grandes retos de la temporada, con Enric Mas y el joven belga de 22 años Cian Uijtdebroeks. que será la baza para el Tour de Francia.

"La verdad es que estoy ilusionado, pero nosotros lo único que vamos a hacer es ayudarle para que corra lo mejor posible, que aprenda sobre todo a correr con la responsabilidad de una gran vuelta, que no pierda tiempo cada día y a ver si luego en la montaña, donde él normalmente se maneja bastante bien, es capaz de aguantar", explicó Unzue.